النجاح للمشاركين.. - مليشيا الحوثي ترفض تسليم طلاب مدارس إب نتائجهم النهائية لإجبارهم على المشاركة في المراكز الصيفية  

رفضت مليشيا الحوثي الإرهابية، تسليم النتائج النهائية للعام الدراسي الفائت لطلاب مدارس محافظة إب (وسط اليمن)، وربطت استلامها بالمشاركة في المراكز الصيفية التي دشنتها السبت الفائت.



وقالت مصادر تربوية، إن مليشيا الحوثي رفضت تسليم نتائج العام الدراسي الماضي لطلاب مدارس محافظة إب، وخاصة منها المدارس الثانوية، لإجبار الطلاب على المشاركة في المراكز الصيفية.



وأوضحت المصادر أن توجيهات أصدرها المدعو "محمد لطف المتوكل" والمعين من المليشيا نائباً لمدير مكتب التربية في المحافظة لمدراء المدارس بعدم تسليم النتائج للطلاب وإشعارهم باستلام نتائجهم في المدارس التي جرى تدشين المراكز الصيفية فيها.



المصادر أضافت أن التوجيهات شملت تقديم عروض للراسبين بتنجيحهم مقابل التسجيل في المراكز الصيفية.



ولفتت المصادر أن المليشيا إجراءات المليشيا جاءت في الوقت الذي تواجه عزوف مجتمعي كبير وسط تنامي الوعي الشعبي بمقاطعة المراكز الصيفية التي تحول المشاركين فيها إلى قنابل موقوتة في المجتمع.



وكانت مليشيا الحوثي قد دشنت يوم السبت المراكز الصيفية في المحافظة كباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وزعمت أنها ستقيم تلك المراكز في 600 مدرسة بالمحافظة بينها 6 مدارس مغلقة و20 مدرسة نموذجية، وهي الأرقام التي شككت فيها مصادر تربوية وقالت إنها مبالغ فيها وتأتي في إطار الضخ الدعائي.



