هيئة بحرية: الإبلاغ عن انفجار قرب سفينة تجارية شمال غرب المخا

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقت بلاغاً عن انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر، قبالة سواحل اليمن.



وذكرت الهيئة في مذكرة على منصة "إكس"، أنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 54 ميلًا بحريًا شمال غرب المخا، قبالة سواحل اليمن.



وأضافت أن مسؤول أمن بأحد الشركات أبلغها عن وقوع انفجار بالقرب من سفينة تجارية، وأن السفينة وطاقمها لما يتعرضا لأذى.



يأتي ذلك مع استمرار الحوثيين المدعومين من إيران، استهداف سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن قبالة سواحل اليمن.



ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.