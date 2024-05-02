شكرا لبحثكم عن خبر اليمن .. الهلال التركي يدشن توزيع الخبز (الروتي) لمخيم النازحين بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص

دشنت جمعية الهلال الأحمر التركي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخميس، مشروع توزيع الروتي للأسر النازحة بواقع 924 ألف خلال العام.

وجرت عملية التوزيع في مخيم المعهد السعودي بمديرية دار سعد محافظة عدن، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية) وفق رئيس بعثة الهلال التركي ابراهيم عبيد.

وأضاف عبيد للأناضول، "يشمل المشروع توزيع 3500 قرص روتي يوميا، بوزن لا يقل عن 60 جرام لـ366 أسرة نازحة لمدة عام كامل، بما يعادل 924 الف قرص روتي في السنة".

وأوضح، أن تدشين هذا المشروع يأتي في إطار جهود الجمعية التركية وتواصلاً للمساعدات الإنسانية المختلفة التي تقدمها للنازحين والمتضررين من الحرب التي إندلعت قبل أكثر من 10 سنوات فضلا عن مساعدة الأسر الأشد فقرا.

ويشهد اليمن منذ 10 اعوام تشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

حضر التدشين، مدير عام الوكالات الدولية بوزارة التخطيط هشام حسين، ومدير إدارة الرقابة والتقييم في وحدة إدارة مخيمات النازحين د. احمد عبدالله سعيد، والمدير المالي في الجمعية التركية مصطفى بيتماز .