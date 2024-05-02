تعز.. السلطة المحلية تقر تشكيل لجنة لصياغة رؤية شاملة لمواجهة الأفكار الحوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت السلطة المحلية بمحافظة تعز، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لصياغة رؤية شاملة لمواجهة الأفكار الحوثية ومخاطرها على المجتمع في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه جماعة الحوثي على المحافظة منذ تسع سنوات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة المحافظ نبيل شمسان، وفقا للمكتب الإعلامي للمحافظة.

وأقر الاجتماع الذي شاركت فيه قيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية، ومدراء عدد من المكاتب التنفيذية تشكيل لجنة للمواجهة الفكرية والثقافية والتوعية المجتمعية بمخاطر جماعة الحوثي.

وشدد المحافظ شمسان على قيام الجامعات والمدارس والخطباء بدورهم في تحصين الوعي المجتمعي، وكشف زيف وادعاءات مليشيا الحوثي، واستهدافها للمحافظة والنسيج للاجتماعي وإثارة الخلافات والفرقة بين مكونات المجتمع.

وأكد على ضرورة المواجهة الشاملة وفق خطة عمل مهنية ثقافية واجتماعية وعلمية وإعلامية موحدة بمشاركة كل ممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية لمساندة قوات الجيش في الجبهات وجهود تعزيز الأمن والاستقرار.

وشهد الاجتماع كلمات ومداخلات لقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومدراء المكاتب التنفيذية تطرقت في مجملها للمخاطر والخروقات وتصعيد الحوثيين تجاه المحافظة.

كما أقر اللقاء تشكيل لجنة من ممثلين الاحزاب السياسية والمكاتب المعنية للسلطة المحلية والاكاديميين للخروج برؤية موحدة للمواجهة على مختلف الاصعدة السياسية والثقافية والاعلامية والفكرية في ظل استهداف الحوثيين للمحافظة وأبنائها.