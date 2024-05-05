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اعتداء حوثي جديد على مقبرة أثرية بمدينة جبلة التاريخية

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المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى مسلحون حوثيون، على إحدى المقابر الأثرية في مدينة جبلة التاريخية بمحافظة إب (وسط اليمن).
 
وقالت مصادر محلية، إن عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي اعتدت على إحدى المقابر الأثرية في مدينة جبلة، للبحث عن "كنوز" تزعم المليشيا أنها مدفونة في تلك المقابر.
 
وأضافت المصادر ان خلافات نشبت بين عناصر المليشيا أثناء عمليات الحفريات واندلعت على إثرها اشتباكات داخلية.
 
ومنذ بداية الحرب تشهد مقابر المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ومواقعها الأثرية لاعتداءات متكررة وحفريات من قبل عصابات مرتبطة بالحوثيين تنشط في مهمة تهريب الآثار والبحث عن المكنوزات.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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