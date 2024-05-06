القضاء الأعلى يُقر إنشاء نيابتين للصناعة والتجارة في محافظتي تعز وحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أقر مجلس القضاء الأعلى، الأحد، إنشاء نيابتين ابتدائيتين نوعيتين في محافظتي تعز وحضرموت، تسمى نيابة الصناعة والتجارة.

جاء ذلك في اجتماع المجلس المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وحسب الوكالة، فإن النيابة تختص بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعاوى الجزائية والجرائم والمخالفات المرتكبة بالمخالفة لتشريعات الصناعة والتجارة.

كما أقر المجلس، تعيين خريجي معهد القضاء العالي في المملكة المغربية الشقيقة وعددهم ثمانية قضاة ومنحهم درجة وكيل نيابة (ب).

كما نظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة إليه من القضاة وأعضاء النيابة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.