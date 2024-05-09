مسؤول حوثي ينهب عشرات الملايين من ميزانية مكاتب أوقاف إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسؤول في مليشيا الحوثي الإرهابية، على نهب عشرات الملايين من ميزانية مكتب أوقاف محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر مطلعة، إن وكيل إدارة الشؤون المالية والإدارية في وزارة الاوقاف بحكومة الحوثيين (الغير معترف بها) المدعو كهلان السدح، نهب عشرات الملايين من أموال مكتب أوقاف إب، كانت مخصصة كميزانية لمكاتب أوقاف المديريات.



وأضافت المصادر أن عملية النهب تمت أثناء مكوث "السدح" في محافظة إب، التي أوفد إليها من صنعاء للاطلاع على أوضاع المكتب ومعالجة الاختلالات فيه.



وتشهد أملاك وأموال أوقاف محافظة إب لعمليات نهب ممنهجة من قبل قيادات ونافذي مليشيا الحوثي.

