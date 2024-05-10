هيئة بحرية: مسلحون يستقلون قارباً هاجموا سفينة تجارية شرق عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الجمعة، عن وقوع حادثة هجوم بحري على بُعد 195 ميلا بحريا شرق عدن، قبالة سواحل اليمن.



وقالت الهيئة في بيان على منصة إكس، إنها تلقت بلاغاً من ربان سفينة تجارية، يفيد أن مركبة صغيرة (قارب) على متنها 5-6 أشخاص يحملون أسلحة وسلالم حاولت الاقتراب منها.



وأضافت أن الفريق الأمني المرافق للسفينة اتخذ إجراءات الحماية الذاتية، وتبادل مع المسلحين إطلاق النار، وتمكن من إبعادهم عن السفينة.



وأكدت الهيئة أن السفينة وطاقمها لم يصابا بأذى، وواصلت مسيرتها إلى ميناء الاتصال التالي.



وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارهم "أهدافاً عسكرية".

