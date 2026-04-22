أرباح مصرف الراجحي السعودي ترتفع إلى 6.75 مليارات ريال في الربع الأول 2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتخلى عن أعلى مستوى في أسبوع

•ترامب يمدد هدنة الحرب الإيرانية إلى أجل غير مسمي

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار الفائدة البريطانية



ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدًا من تباطؤ مستويات العملة الأمريكية بعد إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى.



يأتي تحرك الجنيه الإسترليني في المنطقة الإيجابية، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في المملكة المتحدة لشهر مارس، والتي ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية في الأجل القريب.



نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.3520$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3506$ ) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.3498$).



•فقد الجنيه يوم الثلاثاء نسبة 0.2% مقابل الدولار ،وسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1.3475 دولار ،بسبب رفض إيران المشاركة في مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،ليتخلى عن أعلى مستوى عند 98.57 نقطة ،عاكساً تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي بسبب تباطؤ عمليات شراء العملة كملاذ آمن ،وسط ترحيب الأسواق بقرار ترامب بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.



على صعيد السياسة النقدية، فُسرت تصريحات كيفن وارش، مرشح مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، على أنها تميل إلى التشدد، بينما قدمت بيانات مبيعات التجزئة القوية نظرة متفائلة حول أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى.

•طلبت باكستان، الوسيط في محادثات السلام، تمديد وقف إطلاق النار.

•ترامب سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.

•أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران لن تلتزم بتمديد الهدنة الذي أعلنه ترامب.

•مستشار رئيس البرلمان الإيراني:تمديد ترامب وقف إطلاق النار محاولة لكسب الوقت بهدف تنفيذ ضربة مفاجئة.



الفائدة البريطانية

•حذر بنك إنجلترا عقب اجتماعه الأخير من أن التضخم سيرتفع في المدى القريب نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الإيرانية.

•تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية فى اجتماع أبريل مستقر حول 25%.



بيانات التضخم البريطاني

من أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة البريطانية ،ينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة لشهر مارس ،والتي من المتوقع أن تؤثر كثيرًا على مسار السياسة النقدية لبنك إنجلترا.



يصدر بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.3% سنوياً فى مارس من ارتفاع بنسبة 3.0% في فبراير ، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضاً عند ارتفاع بنسبة 3.2% سنوياً.



توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات التضخم البريطاني أعلى من توقعات السوق ،سترتفع احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية في أبريل ، مما سيعزز المكاسب الحالية فى مستويات الجنيه الإسترليني.



نظرة فنية

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يلامس متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 22-04-2026