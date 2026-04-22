أرباح بنك البلاد السعودي ترتفع إلى 735.8 مليون ريال بالربع الأول من عام 2026

كشفت نتائج بنك البلاد، بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 5.05%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

ووفقا لبيانات البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفع صافي الربح إلى 735.8 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 700.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 4%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي المكاسب من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وأشار إلى أنه قابل ذلك انخفاض في مكاسب تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الأتعاب والعمولات و توزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح البنك بنسبة 9.9%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 816.7 مليون ريال.

وأظهرت نتائج البنك بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع ربح العمليات إلى 1.53 مليار ريال، مقارنة بـ 1.46 مليار ريال بح العمليات في الربع الأول من عام 2025، بارتفاع نسبته 4.47%.

ارتفع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 8% نتيجة لارتفاع الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 9%، قابلها ارتفاع في العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 10%.