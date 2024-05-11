غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء وموجة نزوح في رفح وتحذيرات أممية من نفاد الغذاء غدا

المنامة - ياسر ابراهيم - في اليوم الـ218 للعدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق عدة في القطاع، خاصة في رفح ومخيم النصيرات ومدينة غزة، مخلفا مزيدا من الشهداء والجرحى.



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "34 ألفا و971 شهيدا و78 ألفا و641 إصابة" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وأضافت: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و971 شهيدا و78 ألفا و641 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، مشيرة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



تحذيرات من نفاد الغذاء

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، إن "300 ألف فلسطيني على الأقل تأثروا جراء توسيع الجيش الإسرائيلي تعليمات إخلاء مناطق سكنية في أنحاء قطاع غزة".



وأضافت في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن "300 ألف فلسطيني على الأقل تأثروا جراء توسيع الجيش الإسرائيلي تعليمات إخلاء مناطق سكنية في أنحاء قطاع غزة باتجاه وسط رفح جنوبا وجباليا شمالا".



وذكرت متحدثة الأونروا لويز ووتريدج لوكالة "أسوشيتد برس"، إننا "قلقون للغاية إزاء أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لمناطق سكنية باتجاه وسط رفح وجباليا".



وفي وقت سابق اليوم، قدّرت الأونروا نزوح 150 ألف فلسطيني من رفح بعد العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل بالمدينة، متجاهلة كل التحذيرات الدولية.



في الأثناء، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، السبت، من أن المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوبي غزة ستنفد غدا الأحد، مع إغلاق المعابر المؤدية إلى مدينة رفح جنوبي القطاع.



وقال رئيس "أوتشا" جورجيوس بتروبولوس، في مقطع مصور نشره المكتب الأممي عبر حسابه على منصة إكس، إن "الوضع الإنساني بقطاع غزة يتدهور نظرا لإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى رفح، أو عدم أمانها".



وأضاف أن "المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوبي غزة لدى برنامج الأغذية العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ستنفد غدا"، مطالبا "بإدخال فوري للمساعدات والوقود".



المصدر: وكالات