عدن.. لجنة المراكز الصيفية تقر الـ 22 يوليو موعدًا لانطلاقها في المحافظات المحررة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، إنطلاق موعد المراكز الصيفية في الـ 22 من شهر يوليو القادم وحتى الـ 22 من أغسطس، في عموم المحافظات المحررة، تحت شعار: "من أجل بناء جيل متسلح بالوعي لمواجهة الفكر الحوثي والتطرف والإرهاب".

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول اللجنة العليا للمراكز الصيفية للعام 2024، اليوم الأحد، برئاسة وزير الشباب والرياضة-رئيس اللجنة نايف البكري، وحضور وزراء التربية والتعليم، والإعلام والثقافة والسياحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الاجتماعية، والصحة العامة والسكان، والإدارة المحلية.

وحسب وكالة سبأ، فقد نوه البكري إلى أهمية اللقاء وما يترتب عليه من الإعداد للمراكز الصيفية ومواجهة الفكر الحوثي السلالي المتطرف، وتحرير العقول باعتبارها المعركة الحقيقية في هذه المرحلة، والتصدي لرسالة الموت والدمار والنزعة الإمامية لجماعة الحوثي الإرهابية.

وأشار إلى أن المراكز الصيفية إلى تعزيز الثقافة الوطنية في نفوس النشء والشباب ومقاومة المشروع الحوثي الظلامي والحفاظ على المكتسبات الوطنية، والاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ في الإجازة الصيفية بما يفيد الشباب في مختلف المجالات، والارتقاء بمستوى الوعي الثقافي والفكري لدى الشباب.

كما تهدف إلى تعزيز قيم التسامح وتحصينهم من الأفكار الهدامة المخالفة للدين، والمحافظة على الهوية الوطنية المرتبطة بالموروث الثقافي، والمساهمة في تنمية قدرات الشباب بما يعزز أدوارهم في التنمية، فضلًا عن الاستفادة من دور الكشافة والمرشدات في تشكيل جمال البيئة في المدارس والجامعات والأندية الثقافية والرياضية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المجتمعية ونشر ثقافة التسامح والمحبة والسلام في المجتمع.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات، لما من شأنه القيام بدور المراكز الصيفية الإيجابي في تربية وتوجيه الأجيال على مبادئ الوسطية والاعتدال.

