توضيح للهيئة العامة للطيران بشأن تحليق طائرة اليمنية لوقت طويل في سماء عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - نفت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في اليمن، السبت، ما تم تداوله من شائعات حول تحليق طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية لوقت طويل في سماء عدن وعدم تمكنها من الهبوط في مطار المدينة بسبب خلل فني.



وقالت الهيئة في تصريح، إن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص "عبارة عن معلومات مغلوطة، ولا تمت للحقيقة بصلة.



وأوضحت أن "الطائرة كانت في رحلة تدريب وبدون ركاب بتصريح صادر عن الهيئة، والمُنفَذ بحسب النظم والإجراءات المتبعة".



وشدد إعلام الهيئة العامة للطيران على "ضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي معلومات أو إشاعات من هذا النوع تخص الطيران المدني والتي يكون لها تبعات ونتائج وخيمة تؤثر على سمعة شركات الطيران الوطنية وكذا مطارات البلاد، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".



وكانت وسائل إعلام محلية ونشطاء قد تداولوا طيلة الساعات الماضية منشورات عن خلل فني تعرضت له احدى طائرات الخطوط الجوية اليمنية قبل الهبوط في مطار عدن الدولي وظلت تحلق في أجواء المدينة لوقت طويل.

