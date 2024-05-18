مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وأجواء حارة في عدد من المحافظات

المنامة - ياسر ابراهيم - توقع المركز الوطني للأرصاد، في اليمن، السبت، هطول أمطار رعدية وأجواء حارة في عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته، إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات (المحويت، ريمه، إب، تعز ولحج) وكذا سهل تهامة، وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات (صعدة، حجه، عمران، شبوة، مرتفعات أبين وسقطرى) وعلى السواحل الشرقية والجنوبية وعلى المناطق الداخلية المحاذية لها.



كما توقع المركز "أجواء حارة إلى شديدة الحرارة على الصحارى والسهول الساحلية الغربية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين (36 - 42 درجة مئوية)".



وحذر مركز الأرصاد المواطنين من "تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في مجاريها وكذا من العواصف الرعدية". كما حذر "السائقين من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول".



وحذر المركز أيضا المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية الغربية من "الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة".

