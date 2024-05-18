القيادة الأميركية: الحوثيون استهدفوا بصاروخ باليستي ناقلة نفط في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت القيادة الوسطى الأميركية، مساء السبت، أن الحوثيين، استهدفوا بصاروخ باليستي سفينة النفط M/T Wind في البحر الأحمر قبالة اليمن.



وقالت القيادة الاميركية في بيان، إنه "في حوالي الساعة الواحدة صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 18 مايو/أيار، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن في البحر الأحمر وأصابوا ناقلة النفط إم/تي ويند، التي ترفع علم بنما وتمتلكها وتديرها اليونان".



وأشار البيان إلى السفينة رست مؤخرًا في روسيا وكانت متجهة إلى الصين، موضحا أن الاستهداف أدى إلى فقدان الدفع والتوجيه.



وأضاف، أن سفينة تابعة للتحالف استجابت على الفور لنداء الاستغاثة الذي أطلقته السفينة ولكن لم تكن هناك حاجة للمساعدة، وتمكن طاقمها من استعادة نظام الدفع والتوجيه، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. استأنفت M/T Wind مسارها تحت قوتها الخاصة.



وقالت القيادة الاميركية، إن هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر.



وفي وقت سابق اليوم قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إنها تلقت معلومات عن تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما لهجوم على بعد 10 أميال بحرية تقريبا، جنوب غربي مدينة المخا اليمنية.



وذكرت أمبري أن اتصالا لاسلكيا أشار إلى أن السفينة أُصيبت بصاروخ وأن حريقا اندلع على متنها. ولم تقدم الشركة تفاصيل عن الاتصال.



وأضافت أمبري في وقت لاحق أن الناقلة تلقت مساعدة وأن الأنباء تفيد بأن إحدى وحدات التوجيه بالسفينة تعمل. ولم تذكر الشركة الجهة التي قدمت المساعدة.

المصدر: يمن شباب نت+ وكالات