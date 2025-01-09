شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات طارق صالح تصدر بيان هام وعاجل "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر المكتب السياسي لقوات المقاومة الوطنية التابعة للعميد طارق صالح تصريحًا هامًا، أكد فيه تمسكه الثابت بمبادئه ونهجه الوطني.

و‏أكد مصدر مسؤول في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، أن المكتب السياسي سيظل ثابتًا على نهجه ومستمرًا في العمل على توحيد الصف الوطني؛ انتصارًا لمعركة شعبنا الأساسية والمصيرية المتمثلة في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي.

وجدد المصدر التأكيد أن هذا هو النهج الذي يشدد عليه المكتب السياسي، والتوجه الذي يتمسك به؛ يمثل قارب نجاة لشعبنا ونضال القوى الوطنية من أجل استعادة الدولة المختطفة.

كما أكد رفض المكتب السياسي رفضًا قاطعًا الخوض في أي معارك جانبية أو أي تصرفات يمكن أن تؤثر على هذا الاصطفاف الوطني.

‏ولفت إلى ما مثلته فعالية إحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الزعيم الخالد علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الأسبق، ورفيقه دربه الأمين عارف الزوكا، التي أُقيمت في ديسمبر الماضي، في مدينة المخا، من زخم بهذا الخصوص، في تأكيد حقيقي وترجمة صادقة لهذا النهج الذي يتبناه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، والذي أكدت فيه الكلمات على توحيد الصف الوطني لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك كلمة المكتب السياسي التي ألقاها النائب الأول لرئيس المكتب السياسي الشيخ ناصر باجيل، وكلمة الأحزاب والتنظيمات السياسية، التي ألقاها الأستاذ عبدالرزاق الهجري- القائم بأعمال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح.

وجدد المصدر التأكيد على دعوة المكتب السياسي الجميع إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات التي لا تخدم القضية الوطنية المركزية والمحورية للشعب اليمني، وتؤثر على أي تقارب بين قوى الصف الوطني.. وأن استمرار أي مهاترات سيكون بمثابة تقديم خدمة مجانية لمليشيات الحوثي الإرهابية.