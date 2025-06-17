شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر اليافعي يجدد موقفه الرافض لحملات التبرعات العشوائية: العمل الخيري يجب أن يكون منظمًا ويستند إلى دراسات جدوى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد الإعلامي ياسر اليافعي، ، موقفه الرافض لحملات التبرعات العشوائية وغير المنضبطة، مؤكدًا على ضرورة تنظيم العمل الخيري وفق أولويات مدروسة ومبنية على أسس مهنية.



وقال اليافعي في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك: "أما موقفي من حملات التبرعات العشوائية وغير المنضبطة فكان واضحًا منذ سنوات، وأجدد التأكيد عليه اليوم".

وأوضح أنه ليس ضد العمل الخيري، لكنه مع تنظيمه بما يخدم المجتمع فعليًا، مضيفًا: "أنا مع تنظيم العمل الخيري وفق أولويات واضحة، لا وفق العاطفة أو الاندفاع اللحظي".



وشدد اليافعي على أهمية أن تكون أي حملة، سواء كانت لإنشاء طريق أو غيرها من المشاريع، مبنية على دراسة جدوى حقيقية، وتُدار من خلال لجنة استشارية تضم شخصيات معروفة بالنزاهة والخبرة من رجال المال والأعمال، لضمان الشفافية وتحقيق التوازن والفائدة الحقيقية للمجتمع.



ويأتي تصريح اليافعي في وقت تشهد فيه البلاد تناميًا في حملات التبرعات الشعبية، وسط مطالبات واسعة بوضع أطر تنظيمية واضحة لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها وتحقيق التنمية المنشودة.

