عدن - ياسمين التهامي - نداء استغاثة في الحديدة سيول مدمرة تضرب حيس وتتسبب بوفيات وخسائر كبيرة

أطلقت السلطات المحلية في مديريات محافظة الحديدة الخاضعة للحكومة، غربي اليمن، نداء استغاثة عاجلاً إلى الحكومة والمنظمات الإنسانية، بعد أن ضربت سيول عارمة مدينة حيس مساء الثلاثاء، مما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص، بينهم طفل في التاسعة من عمره.



وتسببت السيول بخسائر مادية وبشرية كبيرة، حيث انهارت منازل وجُرفت ممتلكات، بالإضافة إلى نفوق عدد من الحيوانات.



وطالبت السلطات المعنية بتدخل فوري لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ومأوى، محذرةً من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير في حال تأخر الاستجابة.



ويواجه سكان حيس أوضاعاً صعبة للغاية، في ظل ضعف قدرات الإغاثة والإنقاذ لمواجهة الكارثة.