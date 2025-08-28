شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تكشف خيارا وحيدا للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر من دولة قطر اعلان عن خيار وحيد امام جماعة الحوثي، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة بينها وبين الكيان الاسرائيلي، و"الرفض الاسرائيلي التعاطي بايجابية مع جهود الوساطة التي تبذلها قطر لايقاف العدوان على قطاع غزة وانهاء الحصار المحكم على القطاع"، والمتسبب في مجاعة تتصاعد حالات وفياتها يوما تلو اخر.

جاء هذا في تقرير بثته شبكة قناة "الجزيرة" الدولية للاخبار، بعنوان ""لم تردع الحوثيين".. ما أهداف إسرائيل من ضرباتها على اليمن؟"، بعد الموجة الجديدة للغارات الاسرائيلية على صنعاء، عقب يومين على هجوم واسع نفذته جماعة الحوثي على الكيان الاسرائيلي بطائرات مسيرة وصاروخ يحمل رأسا متفجرا قابلا للانشطار، لأول مرة.

ونقل التقرير عن محللين عسكريين في الكيان الإسرائيلي، قولهم: أن الهجوم الجديد لم يأتِ بجديد من الناحية الإستراتيجية، إذ تستهدف الهجمات بنى تحتية مدنية ومنشآت طاقة وموانئ بحرية وغيرها". ونوهوا بأن "بيانات الجيش الإسرائيلي تركز على أن الضربات في اليمن تستهدف أهدافا مدنية لها صلة مباشرة بالأعمال العسكرية للحوثيين".

مضيفين: إن "المطلوب سلسلة عمليات عسكرية متواصلة بمشاركة حلفاء إسرائيل". واشار تقرير القناة إلى أنه "يعتقد كثيرون بأن الحوثيين نجحوا إلى حد كبير في جر إسرائيل إلى حرب استنزاف لا تعرف كيفية الخروج منها". ولفتت إلى أن الكيان "يعاني على صعيد البيانات الاستخباراتية التي تمكنه من الوصول إلى الأهداف العسكرية الوازنة".

وقال التقرير نقلا عن المحرر السياسي المختص بالشؤون اليمنية في قناة "الجزيرة"، أحمد الشلفي: إن "أهداف إسرائيل في اليمن غير واضحة، إذ لم تستهدف الغارات قيادات سياسية وعسكرية للحوثيين، كما أن إسرائيل والولايات المتحدة تواجهان عمى استخباراتيا. لكن ما تقوم به إسرائيل يندرج في سياق عمليات الانتقام من الحوثيين وإحراجهم".

مضيفا: "إن إسرائيل تريد من ضرباتها الصاروخية القول إنها عادت إلى المشهد اليمني أملا بتقديم صورة نصر، رغم إجماع المحللين العسكريين لديها بأن ما تقوم به غير مجدٍ". وتابع التقرير استعراض السيناريوهات، معلنا عن خيار وحيد امام الحوثيين بقوله: "في الوقت ذاته، لا يوجد أمام الحوثيين سوى الاستمرار في معركة إسناد غزة حتى النهاية".