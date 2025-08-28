شكرا لبحثكم عن خبر بن بريك: مشاريع الطاقة المتجددة تمثل حلولًا جذرية لأزمة الكهرباء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شبوة – أنباء عدن

أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك أن أزمة الكهرباء في البلاد لن تُحل بالمعالجات الترقيعية، وإنما عبر مشاريع استراتيجية قائمة على الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الحكومة شرعت فعليًا في هذا الاتجاه بدعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال تدشين مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 53 ميجاوات في محافظة شبوة، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع في العاصمة عدن بقدرة 120 ميجاوات، بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي والسفير الإماراتي لدى اليمن محمد الزعابي.

وأوضح بن بريك أن هذه المشاريع تمثل خطوة عملية نحو إيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء، والتقليل من الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ويفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى مزيد من الدعم والاستثمارات من الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها الرامية لتأمين خدمة الكهرباء بشكل مستدام يواكب احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.