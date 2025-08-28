شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يتحدى الأزمات.. استقرار "مثير للجدل" في سوق الصرافة والان مع التفاصيل

حافظ الريال اليمني على استقراره أمام العملات الأجنبية في مناطق نفوذ الحكومة، في ظل إجراءات حاسمة اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن للحد من المضاربة وتعزيز استقرار العملة المحلية.



وشهدت أسواق الصرافة في مدينة عدن، اليوم، تداول الدولار الأمريكي بسعر 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع.



وعلى النقيض، استمرت أسعار الصرف في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء عند مستوياتها المنخفضة، حيث سجل الدولار الأمريكي 535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع، بينما بقي سعر الريال السعودي عند 140 ريالًا للشراء و140.40 ريالًا للبيع.



وتشير هذه الأرقام إلى تباين كبير في قيمة العملة بين المناطق المختلفة، ما يعكس الانقسام الاقتصادي والسياسي في البلاد.

وبينما يرى البعض في استقرار عدن نجاحًا للإجراءات الحكومية، يظل التساؤل قائمًا حول مستقبل العملة اليمنية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد.