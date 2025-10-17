شكرا لبحثكم عن خبر قيادة كهرباء عدن تشرف على تحرك ناقلات النفط الخام من منطقة أحور عقب نجاح وساطة لرفع القطاع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تؤكد مؤسسة كهرباء عدن بأنه في هذه اللحظات يجري تحرك ناقلات وقود النفط الخام من منطقة أحور وذلك بإشراف ومتابعة مدير عام المؤسسة أ/ سالم الوليدي، عقب نجاح وساطة قادها عدد من مسؤولي ووجهاء واعيان من محافظة أبين لرفع القطاع على ناقلات الوقود.

وتطمئن مؤسسة الكهرباء أهالي العاصمة عدن بأن قيادة المؤسسة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين استمرار تشغيل توربين محطة بترومسيلة بالحد الادنى وعدم التوقف الكلي للمنظومة لحين وصول ناقلات الوقود الخام.

وتثمن قيادة المؤسسة العامة لكهرباء عدن جهود محافظ محافظة أبين ومدير عام مديرية أحور وكافة الوجهاء والشخصيات الاجتماعية في رفع القطاع على ناقلات الوقود.

كما تجدد المؤسسة مناشدتها لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بضرورة الإسراع في توفير كميات كافية ومنتظمة من النفط الخام والديزل والمازوت، بما يضمن إعادة المحطات المتوقفة للخدمة، وتخفيف الأعباء عن سكان العاصمة عدن، الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة نتيجة تكرار الانطفاءات الكاملة.

اعلام كهرباء عدن