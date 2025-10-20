شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل كارثة الرئيس ترمب التي اوجعت العالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشارت شركات عالمية إلى تكبّدها أكثر من 35 مليار دولار من التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية مع اقتراب موسم إعلان نتائج الربع الثالث، غير أنّ العديد منها خفّض توقعاته الأولية بعد أن ساهمت اتفاقات تجارية جديدة في تقليص تعرّضها للرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقد رفعت حرب ترامب التجارية الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فيما يواصل الرئيس إطلاق تهديدات بفرض رسوم إضافية. ومع ذلك، بدأت حالة الضبابية التي شلّت أعمال العديد من الشركات بالانقشاع، ما أتاح للمديرين التنفيذيين وضع تقديرات أدق للتكاليف ووضع خطط مستقبلية بما في ذلك بعض الزيادات في الأسعار.

توقّعت الشركات مجتمعة خسائر مالية تتراوح بين 21 و22.9 مليار دولار لعام 2025، مع تأثيرٍ إضافي يقارب 15 مليار دولار متوقّع لعام 2026، وفقاً لتحليل أجرته وكالة «رويترز» لمئات الإفصاحات والتقارير التنظيمية ومكالمات الأرباح التي جرت بين 16 يوليو تموز و30 سبتمبر .

ويبلغ إجمالي الخسائر المقدّرة أكثر من 35 مليار دولار، مقارنة بـ34 ملياراً سُجّلت في مايو، عقب فرض ترامب رسوم «يوم التحرير» في أبريل، والتي أحدثت اضطراباً في سلاسل الإمداد العالمية.

إلا أنّ هذا المسار يخفي تحوّلاً في التفاصيل، إذ يُعزى الجزء الأكبر من الزيادة إلى تقدير شركة «تويوتا» البالغ 9.5 مليارات دولار. في المقابل، خفّضت العديد من الشركات الأخرى توقعاتها السابقة في ظلّ إبرام ترامب اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي واليابان بمعدلات رسوم أقل.

وتجمع هذه الأرقام بين تقديرات سنوية وجزئية لمجموعتين متداخلتين من الشركات، يبلغ عدد كل منهما نحو 60 شركة.

خفضت شركتا المشروبات الروحية الفرنسيتان «ريمي كونترو» و«برنود ريكار» تقديراتهما لحجم الأضرار الناتجة عن الرسوم الجمركية بعد التوصّل إلى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فيما قامت شركة «سوني» في أغسطس آب بتقليص توقعاتها أيضاً.

كما استثنى ترامب بعض الصادرات من الرسوم المرتفعة، إذ تخضع نحو ثلث صادرات البرازيل فقط لتعرفة بنسبة 50% على سبيل المثال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستيلانتيس» أنطونيو فيلوسا في مقابلة مع «رويترز» في منتصف أكتوبر: «الرسوم الجمركية أصبحت أكثر وضوحاً الآن، ونحن نؤمن بأنها ستكون مجرد متغيّر آخر ضمن معادلتنا التجارية علينا أن نكون مستعدين لإدارته، وسنفعل ذلك». وقد أعلن في المقابلة تفاصيل استثمار جديد بقيمة 13 مليار دولار يمتد على أربع سنوات في قطاع التصنيع داخل أمريكا. وكانت «ستيلانتيس» قد حذّرت في يوليو تموز من خسائر بقيمة 1.5 مليار يورو خلال هذا العام.

وأضاف أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، قائلاً: «يبدو أنّ هناك شعوراً بأننا بلغنا نوعاً من مرحلة الاستقرار مع بعض الاتفاقات التجارية الثنائية». لكن ستظلّ هناك درجة أكبر بكثير من التعقيد، إلى جانب حالة من عدم اليقين الهائلة.

فعلى سبيل المثال، طرح ترامب في وقت سابق من هذا الشهر فكرة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين، قبل أن يصرّح يوم الجمعة بأنّ تلك الرسوم المقترحة «لن تكون مستدامة»، محمّلاً بكين مسؤولية التوترات الأخيرة في المحادثات التجارية بين البلدين.

القطاعات الاستهلاكية والتصنيعية الأكثر تضرراً

تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى أنّ شركات مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» من المتوقع أن تسجّل معدل نمو في الأرباح يبلغ 9.3% خلال فترة يوليو تموز – سبتمبر أيلول، انخفاضاً من 13.8% في الربع الثاني، ويُعزى معظم هذا النمو إلى قطاع التكنولوجيا الأمريكي المدفوع بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. أما المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» فمن المنتظر أن يحقق نمواً بنحو 0.5% فقط، مقارنة بـ4% في الربع السابق.

ويتركز الضرر الأكبر في الشركات التي تعتمد على دول لا تربطها اتفاقات تجارية مع أمريكا. فقد رفعت شركة «نايكي»، التي تعتمد بشكل كبير على الموردين في فيتنام ودول آسيوية أخرى، تقديراتها لتأثير الرسوم الجمركية أواخر الشهر الماضي من مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار.

وفي أوروبا، خفّضت شركة «إس إي بي» المصنعة لأدوات المطبخ «تيفال» توقعاتها للأرباح، مشيرة إلى ضعف الطلب مع تبنّي العملاء موقف «الانتظار والترقّب» جزئياً بسبب الرسوم. كما حذّرت شركة «إتش أند إم» من أنّ الرسوم الأمريكية على الواردات ستضغط أكثر على هوامش أرباحها خلال الربع الممتد حتى نوفمبر تشرين الثاني.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إتش أند إم» دانيال إرفر: «نحن نتوخّى الحذر تجاه السوق الأمريكية مع دخول الربع الرابع، سواء بسبب تأثير الرسوم الجمركية في هامش الربح الإجمالي أو بسبب معنويات المستهلكين. يمكننا بالفعل ملاحظة الزيادات في الأسعار».

وتُعدّ الزيادات في الأسعار أكثر الآثار شيوعاً التي تحدّثت عنها الشركات في قاعدة بيانات «رويترز» الخاصة بتتبع تأثير الرسوم الجمركية.

تكاليف باهظة على صناعة السيارات

وقد سجّلت شركات صناعة السيارات، بما في ذلك «فورد» و«ستيلانتيس» و«فولكسفاغن» و«تويوتا»، تكاليف بمليارات الدولارات نتيجة الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال، تتوقع «فورد» وحدها تأثيراً تراكمياً يبلغ نحو 3 مليارات دولار.

ومع ذلك، ارتفع التفاؤل بين شركات السيارات ومورّدي قطع الغيار، بعدما اتّجه الرئيس ترامب نحو تخفيف كبير للرسوم على الإنتاج الأمريكي في قطاع السيارات، وهو ما قد يُسهم فعلياً في إلغاء جزء كبير من التكاليف التي أثقلت كاهل أكبر الشركات.

كما بدأت شركات الأدوية عقد اتفاقات جديدة بشأن تسعير الأدوية وتصنيعها، ترتبط بالإعفاءات الجمركية الأمريكية. وتقود «فايزر» و«أسترازينيكا» هذا التوجّه، فيما يُتوقّع أن تحذو شركات أخرى حذوهما قريباً.