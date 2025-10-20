شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يدعم مؤسسة المياه بكمية اسعافية من الوقود لتشغيل آبار المياه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- اعلام المؤسسة

تلقت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن، اليوم، كمية اسعافية من وقود مادة الديزل تقدر 20 ألف لتر مقدمة من وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس.

وقالت المؤسسة إنه سيتم تخصيص الكمية الإسعافية للديزل لحقول آبار المياه " ناصر، وأحمد، والمناصرة" ومحطات الصرف الصحي وذلك من أجل ضمان استمرار عملية إمداد وضخ المياه للمواطنين بمختلف مديريات العاصمة عدن.

وجددت قيادة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن تقديم شكرها وتقديرها لقيادة السلطة المحلية بعدن ممثلة بوزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، نظير دعمه المستمر للمؤسسة في سبيل استمرار تقديم خدماتها بقطاع المياه والصرف الصحي.