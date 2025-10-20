سهر الصايغ تنضم رسميًا إلى المداح 6.. أسطورة النهاية في رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - حُسمت التحضيرات الكبرى لانطلاق الجزء السادس من مسلسل “المداح”، الذي يحمل عنوان “أسطورة النهاية”، بعدما أعلن تعاقد الفنانة سهر الصايغ رسميًا على المشاركة في البطولة إلى جانب النجم حمادة هلال، ليبدأ فريق العمل مرحلة جديدة من السلسلة التي أصبحت من العلامات البارزة في الدراما الرمضانية خلال السنوات الأخيرة.

انطلاق التحضيرات.. تصوير المشاهد الأولى في المغرب واستكمال العمل داخل مصر

ويستعد صنّاع “المداح 6” لبدء التصوير خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث تقرر أن تكون مدينة كازابلانكا المغربية أولى محطات التصوير الخارجي، قبل أن ينتقل فريق العمل لاستكمال المشاهد داخل عدد من المواقع المصرية.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات مكثفة لموسم دراما رمضان 2026، في وقت يشهد عودة النجم فتحي عبد الوهاب إلى السلسلة بعد غيابه عن بعض المواسم السابقة، ليجسد شخصية “الدكتور سميح” التي تعود بقوة ضمن أحداث الجزء الجديد.

“أسطورة النهاية”.. مفاجآت درامية وصراعات روحية أكثر تعقيدًا

يواصل الفنان حمادة هلال تجسيد شخصية “صابر المداح”، التي باتت واحدة من أكثر الشخصيات تعلقًا بقلوب الجمهور لما تحمله من أبعاد روحية وصراعات داخلية تتطور مع كل موسم.

وأكد هلال أن الجزء السادس سيكون “الأصعب والأكثر تشويقًا” في السلسلة، كاشفًا أن أكثر من خمسة نسخ للسيناريو تمت كتابتها قبل الاستقرار على الشكل النهائي للعمل، في محاولة لتقديم تجربة درامية على مستوى عالٍ من الإتقان والإثارة.

وجوه أجنبية جديدة.. المداح يخرج عن الحدود المحلية

من أبرز المفاجآت التي يتضمنها الجزء الجديد، ظهور شخصية مثيرة للجدل تاريخيا ضمن الأحداث، في خطوة تعد جريئة وغير مسبوقة في الدراما العربية. كما يشهد العمل مشاركة عدد من الفنانين الأجانب في أدوار ثانوية، وتطور الأحداث إلى ما هو أبعد من نطاق المحافظات المصرية المعتاد في الأجزاء السابقة.

المنتج صادق الصباح: “المداح” تجربة لا مثيل لها في دراما رمضان

وسبق أن أعلن المنتج صادق الصباح، في تصريحات لبرنامج “تفاعلكم” على قناة العربية، عن استمرار السلسلة للجزء السادس، قائلًا: “مسلسل المداح تجربة درامية مختلفة لا يوجد لها مثيل في دراما رمضان، فهو عمل يستند إلى قماشة درامية عريضة قادرة على استيعاب موضوعات متعددة.”

وأكد الصباح أن النجاح الكبير الذي حققه الجزء الخامس في رمضان 2025 شجّعه على المضي قدمًا في إنتاج جزء جديد بعنوان “أسطورة النهاية”، مضيفًا: “قررنا مدّ المسلسل إلى 180 حلقة لأنه لا يزال يملك الكثير ليقدمه.”

قد تحبين قراءة.. أفلام ومسلسلات مستوحاة من أحداث حقيقية في قائمة العرض قريباً

نجوم السلسلة.. وجوه رسخت حضورها في ذاكرة المشاهدين

شارك في الأجزاء السابقة نخبة من أبرز نجوم الدراما المصرية، منهم: أحمد بدير، نسرين طافش، هالة فاخر، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، ومحمد رياض، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة التي ساهمت في تجديد دماء العمل كل موسم.

واستطاع “المداح” عبر مواسمه المتتالية أن يحافظ على مكانته كأحد أكثر المسلسلات متابعة في رمضان، بفضل توليفة تجمع بين التشويق والروحانيات والغموض الإنساني.

آخر أعمال سهر الصايغ قبل “المداح 6”.. من “حكيم باشا” إلى عالم الأسطورة

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ كان مسلسل “حكيم باشا”، الذي نافس في موسم دراما رمضان الماضي وجمَعها بالنجم مصطفى شعبان، وناقش عالم تجارة الآثار وصراعات العائلات في الصعيد.

وشارك في بطولته كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، وفتوح أحمد، والمسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة “سينرجي”.

يمكنك قراءة أيضاً.. فنانون بدرجة طبيب: نجوم تركوا العيادة من أجل الكاميرا

دارت أحداث مسلسل "حكيم باشا" في إطار صعيدي حول "حكيم"، الذي يعمل في التنقيب عن الآثار وتجارتها في صعيد مصر، حيث تولى إدارة أموال عائلته بعد أن يضع عمه كل أملاكه بين يديه بسبب ذكائه وثقته به، ليواجه حكيم صراعات ومؤامرات من أبناء عمه بسبب الطمع في الثروة والسلطة، وسعيهم للاستيلاء على كل شيء.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».