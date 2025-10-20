سميرة سعيد تحتفي بتتويج المغرب بلقب كأس العالم للشباب لكرة القدم

سميرة سعيد: "مبروك للمغرب بلدي الحبيب"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - قادت الفنانةالمشهد الاحتفالي احتفاءً بـ، بعد فوزه بكأس العالم للشباب لكرة القدم، حيث توالت ردود الفعل الفنية والجماهيرية المعبرة عن الفخر بهذا الإنجاز.واحتفت سميرة سعيد بهذا الإنجاز التاريخي عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" حيث نشرت منشورًا كتبت فيه: "للمغرب تاريخه باين وراسه دايما مرفوع.. مبروك للمغرب بلدي الحبيب.. ديما المغرب"، مرفقاً بمقطع مصور لأغنيتها الوطنية "المغرب تاريخه باين".يأتي هذا الاحتفاء بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية للبطولة التي أُقيمت في تشيلي.ويُعد هذا الإنجاز حدثاً تاريخياً، حيث أصبح المغرب أول دولة عربية تفوز باللقب، والثاني إفريقياً بعد غانا التي حصلت عليه عام 2009.