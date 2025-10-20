القنصلية السودانية بأسوان تحتفل بأولى الشهادة السودانية

احتفلت القنصلية السودانية بأسوان مساء اليوم بأولى الشهادة السودانية الطالبة رهف الامين الطيب البشير باحرازها نسبة نجاح بلغت 97% .

وشهد الاحتفال سعادة السفير عبد القادر عبدالله القنصل العام لمحافظة أسوان وجنوب الصعيد وحضور مستشاري السفارة ومديري المدارس وعدد كبير من الجالية السودانية بأسوان .

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

