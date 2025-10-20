براندي نوروود تكشف سبب انسحابها المفاجئ من حفلها المشترك مع مونيكا أرنولد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - لحظات من القلق والفوضى، وحالة من الاستغراب أصابت جموع الجمهور، هذا ما حدث تماماً يوم السبت الماضي الموافق 18 أكتوبر، في حفلة المغنية الأمريكية براندي نوروود Brandy Norwood، عندما غادرت المسرح بشكل مفاجئ خلال الحفل الذي أُقيم على مسرح شيكاغو ضمن جولتها الغنائية المشتركة "The Boy Is Mine".

الجفاف والشعور بالإرهاق يُجبران براندي على إنهاء حفلها

Brandy Breaks Her Silence After Abruptly Leaving Stage Mid-Performance and Ending Concert with Monica Early https://t.co/Y2idiM70cn — People (@people) October 19, 2025

— People (@people)

في حفل مشترك مع النجمة مونيكا أرنولد Monica Arnold، غادرت براندي في منتصف الحفل دون إبداء أي أسباب؛ ما أثار استياء بعض من الجمهور وتفهم بعضهم الآخر. ولكن أخيراً أوضحت النجمة الحائزة على جائزة "غرامي" أن تدهور حالتها الصحية بسبب الجفاف والإرهاق الشديد هو ما دفع الجميع إلى إنهاء العرض مبكراً حفاظاً على سلامتها.

وفي منشور مؤثر على حسابها الرسمي بـ "إنستغرام"، وجهت براندي، البالغة من العمر 46 عاماً الشكر لجمهورها، وعبرت عن امتنانها لهم.

وقالت براندي: "شكراً لكم جميعاً على حبكم ودعمكم الغامر، وأهم من ذلك على دعواتكم لي. أعتذر بصدق عن الإيقاف المفاجئ لحفل الليلة الماضية في شيكاغو. بعد أسابيع من التدريبات المتواصلة، عانيت من حالة جفاف شديدة وشعرت بدوار كاد أن يُفقدني الوعي، واتفق الجميع على أن إعطاء الأولوية لسلامتي كان أمراً بالغ الأهمية".

وذكرت براندي أنه على الرغم من محاولتها العودة إلى المسرح، لكنها لم تستطع الانسجام مع العرض بسبب الطابع التقني الدقيق للحفل، مضيفة: "أُقدِّر جهود الجميع، لكن لم أتمكن من مواصلة الأداء كما ينبغي. ومع ذلك، سأعود أقوى من أي وقت مضى".

للمزيد: كيم كارداشيان تتعرض لكسر في قدمها

تضامن مونيكا والجمهور معها

Embed from Getty Images

خلال الحدث، واصلت مونيكا، المغنية الأمريكية البالغة من العمر 44 عامًا الغناء بمفردها حتى نهاية الحفل؛ لتختتم الأمسية دون أداء أغنية الثنائي الشهيرة "The Boy Is Mine".



وقد شكرت براندي شريكتَها في الجولة على دعمها، قائلةً: "أنا ممتنة للغاية لأختي مونيكا على تعاملها الراقي واحترافيتها، ولطاقم العمل على رعايتهم المستمرة. بعد مغادرتي المسرح، توجهتُ مباشرة إلى الطبيب واتخذتُ الاحتياطات اللازمة". وأعادت مونيكا من جانبها نشر بيان براندي على حسابها، مؤكدةً دعمها الكامل لزميلتها.



قد ترغبين في معرفة حفلة كاتي بيري الغنائية كادت تتحول لمأساة وسقوطها فوق الجمهور



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»