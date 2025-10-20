انت الان تتابع خبر الأعرجي من طهران: الحوار والدبلوماسية طريق حل الإشكالات الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وأضاف البيان، أن "الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، إلى جانب بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما التهديدات في الشرق الأوسط وتطوراتها وأهمية العمل على استقرار المنطقة وتشجيع الحوار الدبلوماسي، وبما يفضي لخفض التصعيد ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارا في المنطقة".

وجدد الأعرجي، وفق البيان "التأكيد على موقف العراق الثابت والداعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسار السلام"، مشددا على أن "الحوار والقنوات الدبلوماسية هما الطريق الأمثل لحل الإشكالات الدولية".