تطبيقات نقل الركاب تُسجل أكثر من 39 مليون رحلة في المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الهيئة العامة للنقل عن ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغت أكثر من 39.04 مليون رحلة، مسجلة زيادة بنسبة 78% مقارنة بالعام السابق.

– منطقة الرياض تصدرت القائمة بأعلى نسبة من الرحلات، بواقع 43.90%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22.13%، والمنطقة الشرقية بنسبة 14.50%.

– بالنسبة لبقية المناطق، جاءت المدينة المنورة بنسبة 5.76%، ثم عسير بنسبة 3.55%، والقصيم بنسبة 3.00%، تبوك بنسبة 2.49%، وحائل بنسبة 1.85%.

– بينما سجلت منطقة جازان نسبة 1.13%، ونجران 0.58%، والجوف 0.55%، والحدود الشمالية 0.28%، والباحة 0.23%.

ومن جانبها، تواصل الهيئة جهودها في تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية لدعم نمو قطاع تطبيقات نقل الركاب، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق استدامة الخدمات وتحسين جودة الأداء وفق أعلى المعايير.