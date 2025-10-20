شكرا لبحثكم عن خبر اجتماع في جامعة عدن يناقش الاعتماد ا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ترأس رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور، صباح اليوم الاثنين 20 أكتوبر، لقاءً موسعًا مع عددٍ من عمداء الكليات ونواب العمداء ومدراء المراكز العلمية، لمناقشة استعدادات الجامعة لترشيح عدد من البرامج الأكاديمية لنيل الاعتماد الأكاديمي الوطني، الذي يمنحه مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، في إطار جهود الجامعة لتعزيز جودة مخرجاتها وتحسين أدائها الأكاديمي والإداري.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مفصلية في مسيرة جامعة عدن، مشددًا على أهمية تضافر جهود الكليات ووحدات الجودة لتحقيق معايير الاعتماد المطلوبة، فيما عبر عمداء الكليات ونواب العمداء ومدراء المراكز العلمية والمشاركون عن استعدادهم لتنفيذ متطلبات الاعتماد مستعرضين أبرز التحديات وسبل تجاوزها، في خطوة تعكس حرص الجامعة على الالتزام بالمعايير الوطنية للجودة الأكاديمية وإعداد كفاءات علمية متميزة.

وناقش اللقاء عددًا من الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بعملية الترشيح للاعتماد، وسبل تفعيل وحدات الجودة في الكليات، مؤكدين على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق متطلبات النجاح وفق معايير مجلس الاعتماد الأكاديمي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود جامعة عدن المتواصلة للارتقاء بجودة التعليم العالي وتطوير الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها في بناء بيئة أكاديمية متطورة، تسهم في إعداد جيل متميز علميًا وبحثيًا قادر على خدمة المجتمع والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد، وتعزز مكانة الجامعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.