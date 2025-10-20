ترامب يتوعد: سنقضي على حماس إن انتهكت اتفاق غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيمنح حماس “فرصة صغيرة” لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل، لكنه توعد بـ”القضاء” على الحركة إذا فشلت في القيام بذلك.

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض خلال استقباله رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: “لقد توصلنا إلى اتفاق مع حماس يضمن أن يكون سلوكهم جيداً جداً، وإن لم يفعلوا سنقضي عليهم. وإذا اضطررنا لذلك، فسيتم القضاء عليهم”، وفق فرانس برس.

كما أضاف: “نتخذ خطوات عديدة للحفاظ على وقف النار”، مردفاً أنه لم يطلب من إسرائيل العودة إلى القتال، حسب رويترز.

جاءت تصريحات ترامب في وقت التقى المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل.

كذلك حذر ويتكوف وكوشنر نتنياهو من تعريض اتفاق غزة للخطر، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

لا يزال سارياً

وكان ترامب قد أكد للصحافيين، الأحد، أن وقف النار بين إسرائيل وحركة حماس لا يزال سارياً.

فيما حذر خلال مقابلة تلفزيونية أنه “إذا لم تسلم حماس سلاحها كما هو متوقع، فسنقوم نحن بذلك”، دون إعطاء أي جدول زمني حول الأمر.

أتت تلك التصريحات عقب تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس حول خرق اتفاق وقف النار، الأحد، بعدما شهد قطاع غزة غارات إسرائيلية عديدة إثر إعلان إسرائيل أن عناصر من حماس أطلقوا النار نحو قواتها في رفح جنوباً.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بشن ضربات على القطاع بعد وقوع هجومين منفصلين من قبل الحركة داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أحدهما باستخدام قاذفة RPG والآخر بواسطة قناص، قبل أن تعلن الحكومة الإسرائيلية لاحقاً العودة إلى اتفاق وقف النار.

يذكر أن نحو 20 قتيلاً وعشرات المصابين سقطوا، الأحد، في غزة إثر القصف الإسرائيلي، الذي طال إلى جانب رفح منطقة جباليا شمالاً، فضلاً عن مخيم النصيرات وسط القطاع، وغيرها من المناطق، حسب مصادر فلسطينية محلية.

العربية نت