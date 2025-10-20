شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك الرياض ترتفع بشكل طفيف إلى 2.7 مليار ريال في الربع الثالث 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسهم شركة آبل إلى مستويات قياسية يوم الاثنين بعد أن رفعت شركة Loop Capital توصيتها للسهم من "احتفاظ" إلى "شراء"، في أحدث إشارة على تنامي التفاؤل بشأن مبيعات هواتف iPhone لدى عملاق التكنولوجيا الأميركي.



وصعد السهم بنسبة 3.1% ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه، متجاوزًا الذروة السابقة التي حققها في ديسمبر 2024.



ورغم هذا الصعود القوي، فإن سهم آبل لا يزال مرتفعًا بنسبة 6% فقط منذ بداية عام 2025، أي أقل بكثير من مكاسب مؤشر ناسداك 100 البالغة 19% خلال الفترة نفسها.

وأوضحت شركة Loop Capital أن الزيادة في الطلب على أجهزة iPhone كانت العامل الرئيسي وراء قرار رفع التصنيف.



وقال المحلل أناندا بارواه: "نحن الآن في بداية دورة التبني الجديدة التي طال انتظارها من آبل، والتي تشير إلى استمرار توسع شحنات iPhone حتى عام 2027."



وأضاف بارواه أن هذه الدورة مدفوعة بمزيج من دورات التحديث المنتظمة والطلب المتزايد الناتج عن التصميمات الجديدة، ما يعكس تسارع وتيرة استبدال الأجهزة القديمة.



Loop Capital ترفع السعر المستهدف إلى مستوى قياسي في وول ستريت



إلى جانب الترقية، رفعت Loop Capital السعر المستهدف لسهم آبل إلى 315 دولارًا بدلاً من 226 دولارًا، في أعلى تقدير بين جميع مؤسسات وول ستريت حاليًا.



ويشير الهدف الجديد إلى إمكانية ارتفاع السهم بنحو 25% عن سعر الإغلاق يوم الجمعة.



وأكد المحلل جون دونوفان على "الطلب المتصاعد" على iPhone 17، مشيرًا إلى أن شحنات آبل من الهواتف في الربع الثالث من عام 2025 بلغت 56.5 مليون وحدة، متجاوزة التوقعات.



وتستند نظرة Loop Capital المتفائلة إلى بيانات سوقية حديثة؛ إذ أظهرت أبحاث Counterpoint Research أن مبيعات سلسلة iPhone 17 خلال الأيام العشرة الأولى من إطلاقها تجاوزت مبيعات iPhone 16 بنسبة 14% في كل من الولايات المتحدة والصين.



كما أشارت الشركة إلى خطط آبل لإطلاق تصاميم أخف وزنًا وقابلة للطي، إلى جانب أول هاتف "مدعوم بالذكاء الاصطناعي" صُمم خصيصًا لهذا الغرض، متوقعة أن تسهم هذه الابتكارات في الحفاظ على الطلب القوي وزيادة الإقبال.



وتتوقع Loop Capital أن تحقق آبل ثلاث سنوات متتالية من الأرقام القياسية في شحنات iPhone بين عامي 2025 و2027، مما يعزز آفاق النمو طويلة الأجل للسهم.



وأوضحت الشركة أن "رغم أن وول ستريت أخذت في الحسبان جزءًا من الأداء القوي المتوقع لعائلة iPhone 17، فإن هناك مجالًا كبيرًا لتحقيق نتائج تتجاوز التقديرات الحالية."



توافق المحللين وأداء السهم



لا تعتبر Loop Capital وحدها متفائلة بشأن آبل، إذ أضافت Evercore ISI السهم مؤخرًا إلى قائمتها للأسهم ذات الأداء المتفوق تكتيكيًا، مشيرة إلى أن الطلب القوي على iPhone قد يتجاوز دورة التحديث التقليدية.



وبحسب بيانات بلومبرغ، فإن 58% من المحللين يوصون بشراء سهم آبل حاليًا، وهي نسبة أدنى قليلًا من المتوسط بين أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى.



وارتفع سهم آبل بنسبة 22% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في مؤشر على عودة ثقة المستثمرين بعد فترة من الأداء الضعيف.



ووفقًا لبيانات LSEG، فإن 32 من أصل 52 محللًا يغطون السهم قد منحوه تصنيف "شراء" أو "شراء قوي".



ومع ترقية Loop Capital ورفع السعر المستهدف إلى مستوى قياسي، إضافة إلى الحماس المستمر حول طرازات iPhone الجديدة، يبدو أن أسهم آبل مرشحة لتحقيق مزيد من المكاسب المستقبلية.



ويستند هذا التفاؤل إلى مزيج من الابتكار في تصميم المنتجات، والنمو القوي في الشحنات، واستمرار الطلب المرتفع، مما يمنح المستثمرين أساسًا متينًا للتفاؤل بشأن الأداء المستقبلي للسهم حتى عام 2027.



وبحلول نهاية تداولات الاثنين، كانت أسهم آبل مرتفعة بنحو 3% بعد ترقية Loop Capital، مؤكدة المسار الصعودي نحو مستوياتها التاريخية الجديدة، في وقت يركّز فيه المستثمرون على كل من المحفزات قصيرة الأجل، مثل iPhone 17، وعوامل النمو البنيوية الأوسع في نشاط الهواتف الذكية لدى آبل.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم آبل في تمام الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.4% إلى 263.3 دولار.