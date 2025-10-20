تكنولوجيا: عشّاق GTA يطالبون Rockstar Games بإعادة إصدار لعبتها الكلاسيكية الشهيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الوقت الذي تتجه فيه العديد من استوديوهات الألعاب إلى إعادة إصدار عناوينها القديمة بنسخ محسّنة، كما حدث مع لعبة Silent Hill 2، بدأ عشّاق سلسلة GTA يطالبون شركة Rockstar Games بخوض التجربة نفسها، ولكن مع لعبة كلاسيكية تركت بصمة قوية في ذاكرة اللاعبين.

اللعبة المقصودة هي The Warriors، التي صدرت عام 2005 على جهازي PlayStation 2 وXbox. وقد اشتهرت اللعبة بقصتها المميزة التي تدور حول صراع عصابات دموي عقب مقتل “سايرس”، زعيم أقوى عصابة في نيويورك آنذاك، إضافةً إلى أسلوب اللعب العنيف والمثير الذي ساهم في نجاحها الكبير.

عدد من اللاعبين عبّروا على مواقع التواصل عن رغبتهم في رؤية اللعبة تعود للحياة من جديد، ومن بينهم المستخدم @RoyHetharia الذي كتب على منصة X قائلًا: “أنا أعشق هذه اللعبة منذ طفولتي! وأتمنى أن تعمل Rockstar Studios على نسخة مُعاد تطويرها أو جزء جديد منها، لأني متشوّق لمعرفة مصير عصابة The Warriors الأسطورية منذ أواخر السبعينيات.”

ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي من Rockstar Games حتى الآن، ردّ مستخدم آخر يُدعى @PghMatich مشيرًا إلى مشروع تم إلغاؤه كان من المفترض أن يكون الوريث الروحي للعبة، قائلًا:

“للأسف لم يعد هناك أي مواد مصدرية سوى الرواية الأصلية. حاولت Rockstar في السابق تطوير لعبة بعنوان We Are the Mods تدور أحداثها في إنجلترا خلال ستينيات القرن الماضي في زمن صراع الـ Rockers والـ Mods، لكنها أُلغيت.”

حتى هذه اللحظة، لا يُعرف ما إذا كانت طلبات المعجبين ستلقى صدى لدى Rockstar Games أم لا، خاصةً أن الشركة تركّز حاليًا على تطوير GTA 6، المنتظر صدورها في عام 2026.

