عصابة في عدن توهم المواطنين بمساعدات مالية

يزيد بن سلمان - شبوة - الإطاحة بعصابة احتيال في عدن أوهمت المواطنين بمساعدات مالية وغذائية
⬛ تمكن قسم شرطة الدرين بمحافظة عدن اليوم من الإطاحة بعصابة متخصّصة في النصب والاحتيال استهدفت مواطنين بسطاء من ذوي الدخل المحدود.
⬛ العصابة كانت توهم الضحايا بتقديم مساعدات مالية وسلال غذائية من منظمة وهمية تحمل اسم "مكافحة الفقر باليمن".
⬛ ووفقًا لإفادة مدير القسم، كانت العصابة تتواصل مع الضحايا عبر الهاتف وتطلب منهم تحويل مبالغ مالية مقابل “فتح ملف تسجيل” للحصول على إعانة شهرية وسلة غذائية.
⬛ بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين، تحركت فرق البحث والتحريات فورًا، وتمكنت من ضبط أحد أفراد العصابة المدعو (إ.ع.ع)، والذي اعترف باستلام الأموال وكشف عن هوية العقل المدبر الذي تم القبض عليه لاحقًا في أحد فنادق العاصمة عدن.
⬛ المتهمان اعترفا بارتكاب الجريمة بدافع الكسب غير المشروع، وتم فتح محضر رسمي واستكمال الإجراءات القانونية لإحالتهما إلى الجهات المختصة.
المصدر: المكتب الإعلامي لأمن عدن
