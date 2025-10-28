بالفيديو.. وزير الداخلية الكويتي : المزورون اللي دشوا علينا في الخمسينات والستينات كلهم هربوا وخلوا العيال

موقع الخليج 365: قال وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن الجنسية الكويتية تعني الانتماء والولاء للوطن.

وأضاف اليوسف خلال حضوره لقاءاً في ديوان الخليفة، مساء أمس الأحد :"المزورون اللي دشوا علينا في الخمسينات والستينات وينهم؟، كلهم هربوا، وخلوا العيال".

وأكمل :"كم واحد من الموجودين هنا في الديوانية مو لاقي وظيفة ومو لاقي بيت ومو لاقي أمور ثانية؟ أعطي منو؟".

وأضاف :"لا أقارن نفسي بدول أخرى، نعم في دول كثيرة، يمكن من دول الخليج، وما أبي أروح بعيد، اللي فهمته ترى ماكو جنسية أكو جواز، الجنسية، تأخذ ما يأخذه أي واحد موجود داخل الكويت بكل فئات مواد الجنسية، وهذا ما جعل الكويت تتراجع على عدة مستويات وفي العديد من الأمور."

وتابع :"اللي قلبه على الكويت يختلف عن اللي قلبه على الدينار."