بالفيديو.. مذيع العربية ل "كاتبة تونسية" من يحق له تفسير القرآن؟.. والأخيرة ترد: أشعر بالانزعاج من عِبارة "يحق له" لأن الله أعطى حق التدبر لكل البشر

موقع الخليج 365: وجّه مذيع قناة "العربية" سؤالًا للكاتبة والروائية التونسية أُلفة يوسف حول: "من يحق له اليوم تفسير القرآن الكريم؟".

وقالت الكاتبة: "أشعر بالانزعاج من عبارة (يحق له) لأن الله أعطى الحق لأي شخص في أن يتدبّر النص، ولا أتحدث عن أن يصبح كلامه قانونًا".

وتابعت: "ليس لديّ مشكلة مع النصوص أو التأويلات القديمة، لديّ مشكلة عندما يأتي شخص ويقول لي إن ما قاله الطبري هو التفسير الوحيد".

وأردفت: "العامة الذين تتحدث عنهم ليسوا مشكلتي، فليس من الضروري أن يقرأ كل شخص الكتب التي قرأتها في التفسير وعلوم القرآن، هو حرّ في أن يتوجه إلى أي مفتي أو شيخ، والمشكلة تبدأ عندما يتصور أن ما قاله له هذا الشيخ هو الحقيقة المطلقة".