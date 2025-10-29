شكرا لبحثكم عن خبر صدور قرار جمهوري بتعيين أمين عام لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن : صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٥م، بشأن تعيين امين عام لمجلس الوزراء، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد سالم أحمد باهبري أمينا عاما لمجلس الوزراء. ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

