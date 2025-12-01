شكرا لبحثكم عن خبر "القمر البارد العملاق"حدث فلكي مذهل.. متى موعده؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يستعد عشّاق الفلك حول العالم لواحدة من أجمل الظواهر السماوية في نهاية العام وهو ظهور "القمر البارد"، آخر قمر عملاق في 2025، في مشهد يتوقع أن يخطف الأنظار بسطوعه وحجمه الاستثنائيين.

سيكون هذا القمر مرئيا بوضوح في السماء، ويُنصح بمشاهدته مباشرة بعد شروقه، حيث يبدو أكبر مما هو عليه في العادة بفضل ظاهرة بصرية تُعرف باسم "وهم القمر"، إذ يظهر القمر ضخما بشكل ملحوظ عندما يكون قريبا من الأفق.

يحدث القمر العملاق عندما يقترب القمر من نقطة الحضيض في مداره، وهي أقرب نقطة له من الأرض، مما يجعله يظهر أكبر بشكل ملموس.

وبحسب وكالة ناسا، يُستخدم المصطلح بشكل شائع لوصف الأقمار الكاملة التي تصل إلى 90% من هذه النقطة أو أقل.

ويأتي القمر البارد بعد بدر أكتوبر المعروف بـ"قمر الحصاد"، وبدر نوفمبر "قمر القندس".

رغم أن مصطلح "القمر العملاق" ليس رسميا في علم الفلك، إلا أنه شائع الاستخدام لوصف البدر عندما يكون قريبا جدا من الأرض وتحديدا عندما يقع ضمن 90% من نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة في مداره لكوكبنا.

هذا القرب يجعل القمر يبدو أكبر بنحو 14% وأكثر سطوعا من المعتاد، وهو ما سيشهده العالم مع القمر البارد في ديسمبر.

تأتي تسميته من ليالي الشتاء الباردة التي ترتبط عادة ببدر ديسمبر، ويكتسب أهمية إضافية هذا العام كونه آخر قمر عملاق في 2025، مما يمنح محبي مراقبة السماء فرصة نهائية للاستمتاع بهذا العرض الكوني الفريد قبل انتهاء العام.

تأثير القرب من الأرض

عندما يقترب القمر من الأرض، لا يقتصر التأثير على حجمه الظاهر فحسب؛ بل تمتد جاذبيته لتؤثر على المد والجزر في المحيطات بشكل أكبر من المعتاد.

وسيستطيع كل من يراقب السماء حتى دون أي معدات رؤية التوهج القوي للقمر البارد، بينما ستُتيح التلسكوبات والمناظير رؤية أدق للتضاريس المضيئة على سطحه.

متى وأين يمكن مشاهدة القمر البارد؟

سيصل القمر إلى ذروته يوم 4 ديسمبر عند الساعة 6:14 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكنه سيظل مرئيا طوال الليل.

أما هواة الرصد في باقي أنحاء العالم، فيمكنهم مشاهدته في التوقيت المقابل لشروق القمر في مناطقهم، حيث يكون القمر في أكبر حجم ظاهر له قرب الأفق، وفقا لـ "فوربس".

أفضل مواقع المشاهدة

لرؤية مذهلة ينصح بالابتعاد عن أضواء المدن وتلوث الضوء واختيار مناطق ريفية أو أماكن مفتوحة بسماء صافية واستخدام منظار بسيط أو تلسكوب صغير لمن يريد تفاصيل إضافية، حتى بدون أي أدوات، سيظهر القمر البارد واضحا ومشرقا بشكل يكفي لإضفاء لمسة ساحرة على سماء الشتاء.

القمر البارد سيكون مرئيا لمعظم أنحاء العالم، لكن توقيت رؤيته يختلف حسب الموقع الجغرافي. يُفضل مشاهدته عند شروق القمر أو غروبه، في الأمريكتين، سيكون أفضل وقت للرصد مساء يوم 4 ديسمبر بعد الغسق، بينما تختلف أوقات الرؤية في أوروبا، أفريقيا، وآسيا حسب خطوط الطول والعرض.