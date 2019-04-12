شكرا لقرائتكم خبر عن اثار ضجة واسعة في السعودية «ثري القصر مول» الذي استاجر اكبر مركز تجاري في الرياض من اجل ان يتسوق بسيارته بمفردة .. وكيف رد عليه السعوديون «شاهد فيديو اثناء تسوقه» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، انتقادات لرجل ظهر يتجول بسيارته داخل أحد طوابق مركز تجاري (مول)، قيل إنه ثري سعودي حجز المكان بالكامل كي يتسوق بمفرده.

ويظهر في مقطع الفيديو، سيارة فارهة تقف أمام محل تجاري في ”المول“، وينزل منها أكثر من شخص، فيما يخلو المكان من أي شخص آخر باستثناء مصور الفيديو الذي كان في طابق أعلى.

ويقول مصور المقطع في توضيح لما يوثقه بكاميرا هاتفه الجوال، إنه رجل أمن يعمل في مركز تسوق ”القصر مول“ الواقع في جنوب مدينة الرياض، وأن من يظهر في السيارة هو ثري استأجر المكان بالكامل.

وانهالت الردود على مقطع الفيديو وسط انتقادات لاذعة لبطل القصة المزعومة، والدعوة لعدم الاستعراض بالثروة والمال أمام الآخرين، فيما شكك كثيرون بحقيقة القصة.

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رجل ثري يستأجر القصر مول بالكامل للتسوق بمفرده بسيارته الخاصة.#ثري_القصر_مول

. pic.twitter.com/StiK5Z62Py— خبر عاجل (@AjelNews24) متداول الآن

رجل ثري يستأجر القصر مول بالكامل للتسوق بمفرده بسيارته الخاصة.#ثري_القصر_مول

. pic.twitter.com/StiK5Z62Py — خبر عاجل (@AJELNEWS24) April 11, 2019

ولم تعلق إدارة ”القصر المول“ على الجدل الذي أثاره مقطع الفيديو المنسوب للمركز، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.