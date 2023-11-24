كايت ميدلتون ترفع فستانها بإطلالة إنتقامية بعد أخبار خيانة الأمير ويليام لها - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - لا زالت حتى اليوم إطلالة الأميرة ديانا بفستانها الاسود الذي قيل عنه "فستان الانتقام" يوم انتشرت أخبار علاقة الامير تشارلز بكاميلا حديث الجمهور حتى اليوم، خصوصاً ان للعائلة الملكية قوانين صارمة في ما يخص اطلالات أفراد العائلة.

ويبدو ان الأميرة كايت ميدلتون تحذو حذو الأميرة ديانا، فقررت ان تطل بالفستان الأحمر الذي رفعته وهي تنزل من السيارة، ما أظهر ساقيها بشكل مبالغ فيه بالنسبة للعائلة الملكية، وأظهر رشاقتها. هذه الحركة منها، على الرغم من أنها ليست جريئة بقدر حركة حماتها، الا انها دلت على الكثير، بحسب خبراء لغة الجسد، خصوصاً بعد انتشار أخبار خيانة الأمير ويليام لها.