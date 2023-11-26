مشاهد جريئة للغاية في "النداء الأخير إلى إسطنبول".. وبيرين سات وكيفانش تاتليتوغ يتصدران الترند

ميرنا وليد - بيروت - عرض فيلم "النداء الأخير إلى إسطنبول"، للنجمين التركيين بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ، الذي إنتظره الجمهور بفارغ الصبر نظراً للنجاح الكبير الذي حققاه سوياً في مسلسل "العشق الممنوع".



وقد تصدر الفيلم الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب المشاهد الجريئة للغاية التي جمعت البطلين، والتي إعتبرها الجمهور ببعض الأحيان خادشة للحياء، بالرغم من أن الفيلم مصنف للكبار فقط، ومتواجد على منصة عالمية.

وقد علّق كيفانش تاتليتوغ على تعامله مع النجمة بيرين سات في فيلم: "النداء الأخير الى إسطنبول"، اذ قال لها خلال العرض الأول: "الشكر الاخير لـ شريكتي العزيزة بيرين سات، من الجيد انك موجودة وبالتأكيد هذا لن يكون العمل الاخير الذي سيجمع بيننا ، العمل معك بالفعل راحة كبيرة ، اشكرك كثيراً لانك امنت لي هذه الراحة".

تدور احداث الفيلم عن شخصين يتلقيا صدفة في نيويورك، فيمضيان أوقاتا لا تنسى اذ بعد النجاح الباهر الذي حققاه في المسلسل الشهير "العشق الممنوع"، تلتقي بيرين سات مجدداً مع كيفانش تاتليتوغ، وقد ظهر الثنائي في فيديو من أحد المطارات أثناء قيامهما بتسلم حقائبهما، وهما يتبادلان نظرات تكشف عن قصة الحب التي ستجمعهما فيه.