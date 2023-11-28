إبنة الدكتورة خلود تُصاب بهذا المرض

ميرنا وليد - بيروت - أصيبت ابنة الدكتورة خلود "ليان" بمرض داء كاواساكي، أي التهاب الأوعية الدموية في الجسم، وقد وجّه عدد كبير من المتابعين رسائل لها تمنوا فيها الشفاء العاجل لها.



على صعيد آخر مرت الدكتورة خلود مؤخرا بوعكة صحية خطيرة، وخضعت لعملية جراحية دقيقة بالقلب، اذ تضاعف نبضها إلى أن وصل إلى 286 من غير مجهود، مع انخفاض حاد في الضغط الشرياني، وكانت أشارت الى أنها تعاني من كهرباء زائدة في القلب ناشرة صورة في صفحتها الرسمية كتبت عليها تعليقاً طالبة من متابعيها مساعدتها بالحديث عن تجاربهم مع عملية في القلب.