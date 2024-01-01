شكرا لقرائتكم خبر عن قصة إفيه "هابى نيو يير" فى فيلم "جاءنا البيان التالى" مع العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشهد للنجم محمد هنيدى في فيلم "جاءنا البيان التالى"، أيقونة للاحتفال بالعام الجديد على مرور السنوات، وخصوصًا يوم 31 ديسمبر من كل عام، ويتم تداوله بكثرة على السوشيال للتهنئة بمناسبة ليلة رأس السنة.

وعند تصوير المشهد منذ 22 عامًا في 2001 لم يكن يعلم النجم محمد هنيدى، أن المشهد سوف يظل يتردد على مر السنوات حتى وقتنا هذا وباقى ويتداوله الجميع بكلمة هنيدى "هابى نيو يير".

والمشهد هو يجسد هنيدى شخصية نادر سيف الدين مراسلاَ لإحدى القنوات التليفزيونية، بصحبة زميلته عفت التى تجسد دورها الفنانة المعتزلة حنان ترك ويأتى المشهد بصورة كوميدية، حيث يتعرض هنيدى وزميلته لمفارقات كوميدية، فى أثناء تغطيتهما لاحتفالات ليلة رأس السنة، ويذهب لتغطية الاحتفالات ويقابل الفنان الراحل فؤاد خليل ويقول له: "هابى نيو يير يا عم سعيد".

وفى سنة من السنوات كتب هنيدي تفاصيل المشهد عبر حسابه على إنستجرام: قائلا: "المشهد ده لعم فؤاد خليل كنا بنصوره في الشتا.. والمية تلج.. وكل شوية نطلعه ونعيد المشهد بسبب الجو.. وجاله حالة رعشة شديدة اللي انتوا شايفينها.. قعدت اطلب منه نأجل اليوم ونلغي الأوردر وكان مصر يكمل تصوير.. والرعشة الشديدة اللي انتوا شايفينها كانت حقيقية 100% وكمان أقل من الحقيقة، ربنا يرحمك ياعم فؤاد".