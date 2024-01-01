بالفيديو- هل ينهي برادلي كوبر مسيرته في التمثيل بعد بدئه في عمله الجديد..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواثل الإجتماعب مقاطع فيديو وصور تناقلها الجمهور، ظهر فيها النجم العالمي برادلي كوبر في أحد شوارع مدينة نيو يورك في الولايات المتحدة الاميريكية، يعمل كطاهي في أحدى عربة الطعام ، ليتبين في ما بعد أن هذه العربة هي عربة الطعام الخاصة به، كما وبدى مستمتع جداً بتفاعل الناس والزبائن معه.



وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "بيج 6" "Page Six" أن الممثل الأميركي برادلي كوبر قطع مؤتمره الصحافي الخاص بفيلمه الأخير "مايسترو"، بعد أن تلقى مكالمة من ممرضة مدرسة ابنته ليا.

وقالت المجلة أن برادلي ركض خارج مسرح "دوبلي" في نيويورك، إذ كان يعقد هناك مؤتمراً صحافياً لقراءة وتحليل الفيلم، واضطر أن يعتذر من الحاضرين، مبرراً أن ممرضة مدرسة اينته اتصلت به.

وغادر كوبر قاعة المؤتمر لمعاودة الاتصال بالمدرسة، إذ انقطع الاتصال معهم بشكل فجائي، ووعد بعودته سريعاً لاستكمال المؤتمر.

وبعدما عاد برادلي إلى المسرح بعد أكثر من نصف ساعة، برر تأخره بأنه كان مضطراً إلى التوجّه للمدرسة التي تبعد 10 دقائق سيراً على الأقدام.

