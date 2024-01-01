البريد الأردني يصدر طوابع تذكارية لـ زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن البريد الأردني عن إصدار نسخة جديدة من الطوابع التذكارية، خاصة بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين.

يعد هذا الإصدار الخاص للطوابع، تخليداً لإنجازات الأردن والمناسبات الوطنية المهمة، خاصة تلك المرتبطة بالاحتفالات الكبرى.

ويهدف إلى تعزيز فهم الهواة للتراث الأردني، وتشجيع عشاق جمع الطوابع في مختلف أنحاء العالم.

هذا الإصدار يتألف من طابعين بريديين، وبطاقة مغلفة، وهو مخصص لتوثيق الزفاف الملكي الذي شهده الأردن في الأول من حزيران/يونيو 2023.

ويمكن للمهتمين أن يحصلوا على هذا الإصدار من قسم هواة الطوابع في البريد الأردني، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 كانون الثاني/يناير 2024.

يذكر أن الأردن شهد في الأول من حزيران/ يونيو الماضي، مراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف، وذلك في قصر زهران، وحضر الحفل قرابة 150 شخصاً من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول، وأولياء عهد، ومسؤولين.



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