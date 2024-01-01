لم يحقق إيرادات تذكر.. سحب فيلم أمير كرارة من السينمات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد صموده في المنافسة بدور العرض المصرية لمدة ستة أشهر، منذ عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك الماضي، استطاع فيها فيلم “البعبع” للفنان أمير كرارة تحقيق إيرادات مرتفعة، إلا أنه في الأيام الأخيرة لم يستطع أن يحقق إيرادات تذكر ما دفع دور العرض أن تقرر سحبه.

فيلم “البعبع” من تأليف إيهاب بليبل وتحت قيادة المخرج حسين المنباوي، ويضم العديد من الفنانين مع أمير كرارة، منهم: ياسمين صبري، رحاب الجمل، باسم سمرة، محمد محمود، محمد عبد الرحمن الشهير بـ”توتا”، محمد عبد العظيم، ضياء عبد الخالق، محمد أنور، شريف دسوقي، هشام الشاذلي، إنعام سالوسة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي ممزوج بالأكشن والكوميديا والرومانسية في آن واحد، حول رجل يدعى سلطان- أمير كرارة- وهو مجرم مخضرم يتم الإفراج عنه مؤخرًا من السجن ليعود إلى عمله من جديد ويتولى عملية تسليم آثار ولكن يغدر بهم ويحاول الاستيلاء على الأموال والآثار وعندما يستعد للهرب والسفر خارج البلاد، يتفاجأ بظهور ابنيه في منزله القديم، ولم يكن يعلم عنهما شيئًا منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما أيضًا، وتنقلب أحداث حياته رأسًا على عقب.