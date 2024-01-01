ماجد الكدواني يكشف إصابته خلال مشاهد إطلاق النار في “أبو نسب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان ماجد الكدواني، عن تعرضه للإصابة أثناء تصوير فيلم “أبو نسب” الذي يشارك في بطولته بجوار محمد إمام وياسمين صبري ويعرض حالياً في دور العرض.

وأكد الكدواني أن لم تكن خطيرة وتمت السيطرة عليها، كاشفاً عن تفاصيلها قائلاً إنه خلال مشاهد إطلاق النار، أصيب ببعض الإصابات الطفيفة في يده، مشيرًا إلى أنه تدرب كثيرًا على السلاح والذي كان بمثابة متعة له لأنه يقدم دورًا جديدًا عليه، ويحمل أبعادًا مختلفة لدور الأب ومدى غيرته على ابنته من خلال دور زعيم العصابة ولكن في إطار كوميدي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الطبيب “علي”، الذي يجسده محمد إمام، وتجمعه قصة حب مع “داليا”، ولكنه يفاجأ فى ليلة زفافهما بأن والدها زعيم عصابة خطير وكان يؤدي عقوبته في السجن، ليجد نفسه داخل صراع عصابات ويتورط معهم بسبب حبه لزوجته، ياسمين صبري.

فيلم «أبو نسب» من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، علاء مرسي، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أحمد سعد وشيرين رضا وآخرون، من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار.