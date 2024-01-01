شكرا لقرائتكم خبر عن زواج الفنانة ياسمين ممدوح وافي من الفنان شادي عبد السلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ياسمين ممدوح وافي بزفافها على الممثل شادي محمد عبد السلام، في جو عائلي مع الأصدقاء والمقربين من الفنانين، حيث حضر الحفل أصدقاء العروسين من الفنانين الشبات والشباب من خريجي مركز الإبداع الفني، وزملاء ياسمين في مركز الهناجر للفنون، منهم المخرج أشرف فاروق والفنانة شيماء عباس وزهرة رامي.

جدير بالذكر أن ياسمين وافي هي ابنة الفنان الراحل ممدوح وافي وبدأت التمثيل بعد وفاة والدها منذ سنوات وشاركت في عدد من الأعمال، وظهرت مؤخرا في الجزء الثاني من مسلسل "موضوع عائلي" في شخصية "أم ليث" المرأة صاحبة الشخصية القوية وتحدثت باللهجة السورية وكان لها العديد من المشاهد الكوميدية التي لاقت انتشارا كبيرا بين الجمهور.

يذكر أن مسلسل "موضوع عائلي 2" من بطولة ماجد الكدواني، نور، محمد شاهين، رنا رئيس، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد القس، ياسمين وافي وفؤاد محسن، فكرة وإخراج أحمد الجندى وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف وإنتاج أحمد الجنايني.

أما زوجها شادي محمد عبد السلام فهو مطرب وممثل تخرج من مركز الابداع الفني بالدفعة الثانية مع المخرج الكبير خالد جلال، وشارك في العديد من العروض المسرحية منها " قهوة سادة " ومسرحية "ولا في الأحلام".



























