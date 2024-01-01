“المصرية الوحيدة اللي تكسب”.. مي عمر تعليق على اختيارها ضمن أجمل مئة وجه في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أوّل تعليق لها على اختيارها ضمن أجمل مئة وجه بالعالم، للعام الثاني على التوالي، خاصة بعد وصولها لمرحلة متقدمة بالمسابقة، نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” صورة لها، وعلقت عليها قائلة: “سعيدة جدًا بفوزي في مسابقه أجمل 100 وجه في العالم للعام التاني على التوالي، وتحقيق مركز متقدم، وأن أكون أول مصرية والوحيدة اللي تكسب في المسابقة، وكمان توصل للنهائيات لعامين متتاليين متقدمة على نجوم عالميين، السنة اللي فاتت لما كسبت فرحت جدًا إن فنانة مصرية عربية كسبت، السنة دي بأكد الفرحة وبشاركها مع كل جمهوري المصري والعربي”.

وتعد مي عمر العربية الوحيدة التي دخلت ضمن المراكز العشرة الأولى بمسابقة أجمل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العديد من الفنانات والعارضات، منهن: عارضة الأزياء سيكريت جاسمين توكيس، ونانسي جويل ماكدوني، وليزا منوبان.

من ناحية أخرى، تستعد مي عمر للمنافسة في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل نعمة الأفوكاتو، تحت قيادة زوجها المخرج محمد سامي، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وقالت مي عن المسلسل: “هيكون أفضل عمل درامي بقدمه في مشواري الفني، وتخنت عشان المسلسل وبحاول دلوقتي أرجع لطبيعتي، وشخصيتي فيه مختلفة”.

ويشارك في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” العديد من الفنانين مع مي عمر، منهم: أحمد ماجد، أحمد زاهر، كمال أبو رية، سامي مغاوري، سلوى عثمان، محمد دسوقي، عماد زيادة، هدير عبد الناصر.